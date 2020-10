Kim Kardashian recuerda el infierno que vivió en su primer matrimonio

Kim afirma que su primer marido estaba en contra de su trabajo y tenía restricciones para que saliera y se reuniera con amigos.

La estrella de reality show Kim Kardashian, quien hoy cumplió 40 años, disfruta de una vida feliz con Kanye West y sus cuatro hijos, sin embargo, es difícil olvidar algunos de los traumas de su primer matrimonio.

El primer matrimonio de Kim Kardashian fue en 2000 a la edad de 19 años. La modelo se fugó con el productor musical Damon Thomas a Las Vegas y se casó con él a pesar de las reservas de su familia.

El matrimonio terminó apenas tres años después de que Kim acusó a Thomas de ser “violento y abusivo”.

Si bien ahora está felizmente casada con Kanye West y tiene cuatro hermosos hijos, el 2000 fue un momento difícil para Kim y todavía la aterroriza hasta la médula.

Según los informes, Kim afirma que su exmarido Damon estaba en contra de su trabajo y tenía restricciones para que saliera y se reuniera con amigos.

“Dijo que no quería que tuviera contacto con mis antiguos novios, que podrían localizarme en la tienda de ropa”, recordó.

Damon era tan obsesivo que quería estar al tanto del paradero de Kim en todo momento.

Solo después de unos meses de matrimonio, Damon comenzó a reflejar su comportamiento violento en la estrella de KUWTK.

Según los informes, los documentos de divorcio de Kim decían: “Antes de que saliéramos de casa, Damon me golpeó en la cara y me abrió el labio. Me caí en el marco de la cama y me golpeé la rodilla con fuerza. Cojeaba cuando salimos a hacer paracaidismo”.

Damon también quería que Kim se viera “perfecta” y la obligó a hacerse una liposucción y otros procedimientos adicionales.

Si bien Kim afirma que Damon la puso en contra de su familia, el exmarido niega todas esas afirmaciones y, de hecho, reveló que él fue quien presentó el divorcio.