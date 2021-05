Kim Kardashian sonríe mientras se divierte con sus amigos

La estrella de Keeping Up with the Kardashians puso su cara de fiesta cuando fue vista pasando el rato con amigos.

Kim Kardashian está viviendo su vida como ella siempre ha deseado, y es todo sonrisas en sus últimas publicaciones en Instagram.

Usando su perfil de Instagram, la estrella de Keeping Up with the Kardashians puso su cara de fiesta cuando fue vista pasando el rato con un grupo de sus amigos.

La fundadora de Skims seguramente llamaría la atención cuando se sorprendió con un conjunto completamente blanco que complementó con tacones deslumbrantes que serpenteaban a lo largo de su pierna.

La estrella parecía estar feliz a pesar del trasfondo de su divorcio del rapero Kanye West.