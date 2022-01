Kristen Stewart pronto se casará con su novia

La actriz se comprometió con su novia Dylan Meyer a finales de 2021…

Kristen Stewart podría casarse pronto con su novia Dylan Meyer, con quien se comprometió en noviembre del año pasado. Según el programa de televisión Entertainment Tonight, Kristen ya eligió su atuendo de boda.

Ella misma lo confirmó en una entrevista esta semana, comentando que si bien no está segura de cuántas ‘tradiciones’ seguirán en su gran día, al menos ya eligió sus atuendos:

“Ni siquiera sé en detalle, no sé cuántas tradiciones vamos a seguir. Pero sé lo que me voy a poner, y no puedo decírselo. Tenemos que hacer que todo sea una sorpresa”, se justificó.

Fue a finales de 2021 que Stewart reveló que estaba comprometida con su novia luego de más de dos años de relación, la guionista y actriz Dylan Meyer.

Stewart, de 31 años, y Meyer, de 34, se conocieron en 2013, pero no fue hasta 2019 que comenzaron a salir y se enamoraron.