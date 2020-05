La Reina Elizabeth II ya tiene su copia del nuevo libro de Harry y Meghan

“Buscando la libertad – Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna”, es el título de la publicación…

La reina Elizabeth II ya podría haber recibido su copia anticipada de Finding Freedom, el libro autorizado sobre la nueva vida moderna del Príncipe Harry y la Duquesa de Sussex Meghan Markle, lejos de Inglaterra.

Hace unos días la prensa inglesa señaló que la monarquía británica estaba temblando con el nuevo libro escrito por los especialistas de la realeza, los autores Omid Scobie y Carolyn Durand, que contó con la estrecha colaboración de los Sussex, para contar su historia desde sus comienzos hasta la decisión de alejarse del Reino Unido.

No se sabe todo el contenido de la publicación, pero aseguran que los duques ayudaron a contar detalles honestos de su vida durante todo el proceso que culminó en su salida como miembros senior de la Casa Real y el por qué de su polémica decisión.

Finding Freedom – Harry and Meghan and the Making Of a Modern Royal Family (Buscando la libertad – Harry y Meghan y la creación de una familia real moderna), llegará a las tiendas el 11 de agosto.