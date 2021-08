Lady Gaga es criticada por no apoyar financieramente a su paseador de perros

El joven Ryan Fischer está pidiendo donaciones a través de GoFundMe para comprarse una nueva van…

Ryan Fischer, el paseador de perros de Lady Gaga, continúa su proceso de recuperación luego de recibir varios disparos cuando secuestraron a los perros de la cantante.

Ryan tuvo que mudarse de su casa por razones de seguridad, pues temía ser perseguido por los hombres que cometieron el crimen al reconocerlos, y se embarcó en un viaje en solitario con sus perros por Estados Unidos en un viejo tráiler.

Pero ahora el hombre de 31 años está pidiendo ayuda a sus seguidores porque el vehículo del año 1991 en el que viajaba se averió y no se puede reparar. Ryan quiere comprar una camioneta nueva y ha solicitado apoyo y donaciones a través de GoFundMe.

Su meta es llegar a los US$ 40 mil y ya logró recaudar poco más de US$ 29 mil.

Sin embargo su pedido no fue bien visto por los detractores de Lady Gaga, quien ahora está siendo criticada por no haber apoyado económicamente a Ryan, cuando incluso ofreció US$ 500 mil para que los secuestradores le devolvieran sus perros con vida.

En los comentarios en la página de GoFundMe creada por Fischer, los propios donadores plantearon este problema.

Dan Simms, que donó US$ 8, escribió: “Lady Gaga debería haber saltado a apoyarte. Es una broma que pagó US$ 500,000 por los perros sin hacer casi nada por ti. Perros lindos, ¡pero te dispararon protegiéndolos!”, criticó.

Melissa Sisk, quien donó US$ 25, se lamentó: “Lady Gaga debería haber pagado y es una pena que no se haya ocupado de Ryan después de su terrible experiencia. Espero que Ryan encuentre toda la curación que necesita. ¡¡Buena suerte !!”.

Otro donador, identificado como Al Lasso, donó US$ 50 y arremetió contra la cantante: “¡Vamos Lady Gaga, da un paso adelante por este héroe de tus perros!”.

Carrell S., quien donó US$ 10 también se lamentó: “Cuídate, Ryan. Siempre supe que Lady Gaga era un pedazo de mierd*. Con suerte, todos podemos juntar nuestros centavos y ayudarte cuando ella debería haberlo hecho”.

Algunos esperan que el chico demande a la cantante por la falta de ayuda. Supuestamente, Lady Gaga pagó la factura del hospital y le prometió a Ryan que recuperaría su trabajo cuando él esté mejor.

Hasta el momento ni Ryan, Lady Gaga o sus representantes han comentado estas críticas.