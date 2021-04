Larry Ramos , esposo de Ninel Conde, está en libertad condicional

Tras haber sido detenido por el FBI por cometer fraude, se pagó una fianza y ahora Ramos está en prisión domiciliaria.

Larry Ramos fue puesto en libertad condicionada, después de que Ninel Conde pagara la fianza, de la cual se desconoce el monto.

El empresario colombiano fue arrestado por agentes del FBI en Miami, acusado de fraude por más de 20 millones de dólares. Se asegura que su esposa Ninel fue quien pagó la fianza, por la cual pudo ser puesto en libertad sin poder salir de los Estados Unidos, hasta que se lleve a cabo el juicio en el que se determinará su situación legal.

Ninel hace unos días aseguró que no hablaría sobre el tema en el que se encuentra involucrado su marido, y aclaró que ella no tiene ninguna sociedad ni negocios en común con Ramos, por lo que ella no tiene nada que ver con las acusaciones que enfrenta su esposo.