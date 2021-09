Leonardo García es cuestionado sobre la herencia de su padre

Andrés García nombró a Roberto Palazuelos como su heredero…

Leonardo García es cuestionado acerca del porqué Roberto Palazuelos es el heredero mayoritario de su padre Andrés García, y no uno de sus hijos.

Leonardo fue abordado por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde opinó sobre la decisión de su padre de nombrar heredero a Palazuelos: “Un día se lo da a una persona, luego a la otra, entonces pues es él, que haga lo que quiera con sus cosas. Yo tengo mis propiedades, mis cosas, y ya en un futuro yo se las daré a quien yo quiera. Son de él, que haga lo que quiera con sus propiedades”, y aseguró que desde muy joven se preocupó por hacer su propio patrimonio, precisamente para nunca tenerle que pedir nada a nadie.

En cuanto al disgusto de Andrés García por algunas declaraciones de Roberto Palazuelos, el actor y empresario prefiere mantenerse al margen de estos dimes y diretes: “Yo no me meto en la vida de nadie, no opino de nadie. Que se arreglen ellos, yo no me voy a pelear ni con uno ni con otro”.