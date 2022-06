Lilibet Diana no pudo conocer a sus tíos, los Duques de Cambridge

La niña tuvo su fiesta de cumpleaños en los jardines de Frogmore Cottage, el 4 de junio…

Aunque estuvieron invitados al primer cumpleaños de su sobrina Lilibet Diana, los duques de Cambridge no estuvieron en la celebración.

Lili cumplió 1 año con una fiesta privada organizada por sus padres, el príncipe Harry y Meghan Markle, en los jardines de su casa en el Reino Unido, Frogmore Cottage, en Windsor, el sábado 4 de junio.

Según la columna Page Six del diario New York Post, el duque y la duquesa de Sussex invitaron al príncipe William, Kate Middleton y sus hijos, pero la familia no asistió.

En medio de la problemática relación de los hermanos, el duque y la duquesa de Cambridge tuvieron una excusa para no asistir: estaban en Gales durante el día asistiendo a las celebraciones del Jubileo de Platino.

La publicación también revela que Harry y Meghan Markle abandonaron el Reino Unido el domingo 5 de junio sin pasar tiempo a solas con William, Kate y sus hijos George, Charlotte y Louis.

La columna dijo que los Sussex abandonaron el Reino Unido en silencio el domingo y regresaron a California.

Aunque los Cambridge no pudieron pasar tiempo con Lili, le desearon un feliz cumpleaños a su sobrina a través de las redes sociales y le enviaron un hermoso regalo.