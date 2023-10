Maite Perroni reflexiona sobre su regreso a los escenarios con RBD

La cantante compartió su sentir con sus más de 12 millones de seguidores…

El fin de semana, Maite Perroni reflexionó sobre su regreso a los escenarios con RBD en la actual gira «Soy Rebelde Tour”. La cantante y actriz compartió algunas fotos de ella en el escenario y reflexionó sobre cómo vale la pena empezar de nuevo y seguir la voz de su corazón.

«Cada paso que damos define nuestro camino, traza nuestro andar en este plano. Por eso tenemos q ser conscientes y vivir al máximo, sin importar cuántas veces tengamos que volver a empezar», empezó diciendo.

«Siempre valdrá la pena continuar, siempre valdrá la pena hacerle caso a nuestro corazón, y tomar fuerza para volver a creer, volver a amar, a confiar, a volar, a sentirnos capaces de lograr todo lo que soñamos y no solo desde la ilusión si no desde la certeza de tenernos fe, de confiar en nosotros mismos», señaló.

«Que nadie apague tu voz, que nadie te diga q no puedes por q si vas a poder… creanme q sé lo que les digo, por q más de una vez me he demostrado a mi misma de q soy capaz, más de una vez he tenido que volver a empezar, he tenido que volver a apostar por mi, y más de una vez he puesto en mute las palabras q solo nublan o que solo quieren disminuir, las q te quieren hacer creer que no eres suficiente y he apostado por construir y por creer en mi aunque haya quien no lo haga», dijo.

«Si tú crees en ti nada será más fuerte q eso NADA por q la fuerza q viene desde el fondo de tu ser es más grande de lo q puedes imaginar… “Empezar desde cero” cómo dice mi canción, le canta al amor, a la ilusión de volverte a enamorar, pero para mi va más allá de eso y se vuelve el pretexto para invitarte a q primero te enamores de ti para realmente poder volver a empezar», concluyó.

A pesar de sus palabras positivas, algunos seguidores se preocuparon por su relación con su esposo Andrés Tovar y otros cuestionaron si se encuentra bien.

Los primeros en apoyar su publicación fueron sus compañeros de grupo.

Dulce María comentó: “👏👏👏 eres grande ! Y has callado mil bocas y lo sigues haciendo ❤️‍🔥❤️👏🏼”.

Christian Chávez también apoyó a Maite: «Tu eres un ángel».