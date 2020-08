Manuel ‘El Loco’ Valdés no dejó bienes materiales para una herencia

Pero hijos y nietos sí se están disputando los derechos para realizar una serie basada en la vida del famoso actor.

Manuel ‘El Loco’ Valdés aseguró antes de morir que no dejaba bienes materiales, por lo que no habría herencia para nadie, así que no habría motivo de pleitos.

“Van a jurar que tengo millones, que dejo herencia, cuando sepan que no tengo ni un centavo a mi nombre se van a querer morir”, fueron palabras del comediante cuando ya se encontraba muy delicado por el cáncer que padeció desde hace tiempo.

Sin embargo, sus hijos y nietos aunque no se peleen por dinero o propiedades, sí se están disputando los derechos para realizar una serie basada en la vida del famoso actor, derechos que según Iván Valdés, su abuelo se los cedió en vida.

Iván dice que actualmente ya está en pláticas con una casa productora para planear la realización de la serie, lo que tiene muy molestos a otros miembros de la familia, sobre todo Manuel Valdés, hijo del actor, quien reclama ser él el beneficiario de los derechos de autor.