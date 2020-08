Marimar Vega sale en defensa de su novio Horacio Pancheri

Los internautas no paraban de burlarse del argentino por unas fotos del cumpleaños de la actriz.

Marimar Vega no aguantó las críticas a su novio Horacio Pancheri por parte de los internautas, quienes no paraban de burlarse del argentino por unas fotos del cumpleaños de la actriz.

Resulta que en las imágenes el pastel tiene el número 36, y Marimar cumplió 37, además que el día tampoco es el correcto, por lo que los comentarios giraron en torno a esa ‘equivocación’ por parte de Pancheri.

Marimar salió en defensa de Horacio: “A ver, yo no tendría por qué estar haciendo esto, pero ya no puedo más. De verdad la gente ya no tiene sentido del humor. Obviamente él sabe perfecto qué día es mi cumpleaños y cuántos años tengo. Me organizó una fiesta con mis amigos porque él y yo nos vamos a ir de viaje. Cuando compró las velitas se equivocó, pero nosotros nos reímos muchísimo. Bola de amargados los que me atacan”.

La actriz también aclaró que todas las personas que acudieron al festejo estaban perfectamente examinadas, para que no existiera el riesgo de algún contagio, pues también le advirtieron en los comentarios que por la pandemia estaban prohibidas las reuniones.