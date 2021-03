Mark Ruffalo estuvo a punto de abandonar ’13 Going on 30′

El actor consideró abandonar el proyecto debido a esa icónica escena de baile de “Thriller” que tuvo que aprender.

La película ’13 Going on 30′ es una fantasía romántica de 2004 protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, pero por poco no terminó de esa manera.

Durante una entrevista reciente con The Skimm, Garner reveló que su coprotagonista consideró abandonar el proyecto debido a esa icónica escena de baile de “Thriller” que tuvo que aprender.

“Comenzamos a aprender el baile. Nuestro primer ensayo, creo que fueron Mark y Judy [Greer]; y Judy y yo éramos bailarines mientras crecíamos y el pobre Mark no lo sabía”, compartió la actriz. “Y entró y odió tanto el proceso de ensayo que casi se retira de la película”.

Obviamente, sabemos que Mark se mantuvo firme y, como resultado, la escena es el recuerdo favorito de Garner de 13 Going on 30.