Matt Damon posa con sus hijas en estreno de AIR

El actor estuvo acompañado de su esposa y tres de sus hijas…

Matt Damon sorprendió a sus seguidoers al asistir al estreno de su nueva película «Air» con sus tres hijas más chicas.

El actor de 52 años y su esposa Luciana Barroso llevaron a Isabella, de 16 años, Gia, 14 y Stella, 12 el lunes por la noche (27 de marzo) al Regency Village Theatre en Westwood, California, para el estreno de la cinta que comparte con Ben Affleck.

Matt y Luciana posaron para fotos con sus hijas. Solo faltó su hija mayor, Alexia, de 24 años, a quien Luciana tuvo en una relación anterior y que fue adoptada legalmente por Damon.

Todos estaban felices y encantados de estar allí en un evento tan especial.

AIR revela la increíble asociación revolucionaria entre un entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. La película se estrenará en cines el 5 de abril.

Matt protagoniza la película junto a su mejor amigo y colaborador frecuente Ben Affleck, quien también dirigió la cinta.

