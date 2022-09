Memo Del Bosque aclara sobre su salida de Televisa

El productor revela las verdaderas razones por tras de su decisión…

El productor Memo del Bosque reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, las razones de su salida de Televisa, tras 30 años trabajando en la emisora.

«Es muy sencillo, se venció mi contrato, no nos pusimos de acuerdo entonces hay un momento en que tú vienes trabajando y dando los resultados y llegas un punto en el que dices, ‘bueno, se termina el contrato, de aquí para adelante ¿qué se puede subir para que lo discutamos y lleguemos a algo?’ Pero no hubo ni oportunidad de hablar”, indicó.

De acuerdo con la revista Tvnotas, el productor comentó lo que pensaba la empresa al renovar su contrato:

«El planteamiento y la propuesta de la empresa era ‘vamos a rebajar y vamos más abajo porque esa es la nueva estrategia de lo que estamos haciendo’, entonces decidí pasar”, se sinceró, aunque aclara que su salida se dio en buenos términos y hasta le ayudó para dar un paso importante que hace tiempo quería dar:

«Yo ya traía la iniciativa hace mucho tiempo que me encantaría hacer proyectos y contenidos independientes con mi productora, entonces no se dan las condiciones allá y se acomoda perfecto entonces dije ‘prefiero pasar’, todo maravillosamente bien, en buenos términos… y simplemente fue, si esa es la estrategia que están ustedes manejando yo no puedo ir con ella y prefiero jugármela por la libre”.