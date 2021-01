Muere la actriz de Babylon 5 y Lost, Mira Furlan

La actriz Mira Furlan, que apareció en programas de televisión como Babylon 5 y Lost, murió a la edad de 65 años.

La muerte de la actriz fue anunciada en su cuenta de Twitter el jueves, y el creador de Babylon 5, Michael Straczynski, le rindió homenaje esa misma noche.

Si bien no reveló la causa de la muerte, Straczynski dijo que él y el elenco y el equipo de Babylon 5 habían “sabido desde hace algún tiempo que la salud de Mira se estaba desvaneciendo”.

Y a pesar de “esperar que ella mejorara”, Straczynski recibió más tarde una llamada de Peter Jurasik de Babylon 5, diciéndole que el marido director de Furlan, Goran Gajic, la “llevaría a casa”.

“Mira era una mujer buena y amable, una artista increíblemente talentosa y amiga de todos en el elenco y el equipo de Babylon 5, y todos estamos devastados por la noticia”, escribió.

“Los miembros del elenco con los que estuvo especialmente cerca desde el final del programa necesitarán espacio para procesar este momento, así que sean amables si no responden por un tiempo. Hemos recorrido este camino con demasiada frecuencia y se vuelve más difícil “.

Además de interpretar a Delenn, también encontró la fama interpretando a la científica Danielle Rousseau en Lost. Hizo su última aparición en pantalla en una película llamada Burning at Both Ends, que aún no se ha estrenado.

Le sobreviven su marido Gajic y su hijo Marko.