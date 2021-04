Ninel Conde revela que no está casada con Larry Ramos y que cada uno lucha por su lado

La artista y Ramos dice que los dos han decidido enfocarse en resolver cada uno sus problemas legales.

Ninel Conde revela que ella y su esposo Larry Ramos no están en su mejor momento como pareja, y han decidido enfocarse en resolver cada uno sus problemas legales.

En entrevista exclusiva para el programa ‘El Gordo y La Flaca’, Ninel dijo a Raúl de Molina que ella no estaba junto a Larry cuando fue arrestado por agentes del FBI, y expresó su sentir ante lo sucedido: “Muchos sentimientos encontrados. Decirte que me siento bien es mentirte, decir que estoy totalmente perdida también es mentirte. Dios ha sido mi ancla, y en él me refugio siempre que hay momentos complejos”.

La artista reveló que legalmente no está casada con Ramos, y que su matrimonio solo fue religioso, y al preguntarle Raúl si en este momento se encuentran separados, Ninel dijo: “No sé cómo contestarte eso…nosotros decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno sus temas legales”.

También Conde aseguró que ella no comparte sociedad económica con su esposo, incluso dice que ignora los negocios que Larry Ramos ha realizado.