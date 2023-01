Niñera de Harry y Meghan revela cómo fue conocerlos

La mujer fue niñera de Archie Harrison en el Reino Unido…

Lorren Khumalo, una enfermera nacida en Zimbabue, quien fuera niñera del pequeño Archie Harrison, el primogénito del Príncipe Harry y Meghan Markle, cuando aún estaban en Reino Unido, reveló en una entrevista con el programa de televisión «The Breakfast Club with Zenzele Ndebele», cuál fue la reacción del duque de Sussex cuando la vio por primera vez el día de su entrevista de trabajo.

La mujer dijo que estaba ansiosa por la entrevista y que ni siquiera sabía qué ponerse. Cuando llegó a la propiedad de los nuevos papás en 2019, le preguntó al jefe de seguridad de Harry si necesitaba hacer una reverencia ante el príncipe cuando lo viera.

«Él simplemente me miró, sonrió y dijo: ‘Ya verás, el príncipe Harry es increíble'», recordó y dijo que tan pronto como entró en la habitación, Harry la saludó con un fuerte abrazo.

“Cuando llegué allí, la forma en que abrió los brazos ‘¡Hola Lorren!’ y me dio un abrazo… pensé, ‘Wow, qué caballero, qué joya’, Dios mío, no podía creerlo. Y cuando entré y vi a Meghan, pensé: ‘Dios mío, qué mujer tan hermosa'», recuerda.

«Me sentí muy cómoda, no era tan formal como esperaba, era solo una casa normal», justificó.

Khumalo también declaró: «No usé nada de maquillaje ese día, dije a mi misma, que si me aceptaban me aceptarían como soy… No nací con una cuchara de plata, no tengo sangre azul, iré como soy y confío en mi Dios que voy a conseguir este trabajo, y así fue».