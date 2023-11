Niurka Marcos ya no mantendrá a sus hijos y así reacciona Emilio Osorio

El cantante habló ante los medios, del pleito que tiene con su mamá…

Según la revista tvynovelas, Emilio Osorio rompió el silencio acerca del escándalo que protagoniza con su mamá, Niurka Marcos, quien, hace unos días reveló que le bloqueó de sus redes, porque él le faltó al respeto.

Niurka dijo que ya no mantendrá a sus hijos, que están grandes y pueden trabajar por su cuenta y ganar su propio dinero.

“A partir de ahora, ya tengo 55 años, y voy a disfrutar la vida partiendo de mí porque ya terminé de criar hijos. Ya se acabó la mantenedera de gente, soltando dinero toda mi vida para mi familia”, explicó, añadiendo que su pleito con Osorio fue por la forma como habló con ella, ‘igualado’.

Así reaccionó el joven, hijo del productor Juan Osorio:

“Creo que en todas las familias hay roces… yo ya estoy creciendo, evidentemente ya no soy ese [adolescente], tres años en mi vida son mucha diferencia porque ya no soy menor de edad y hay cosas en las que de pronto no encajamos, ella a veces no encaja en lo que yo pienso y viceversa. Pero hay una cosa que nunca se me olvida: que es mi madre. Hablé con ella y todo quedó en acuerdo… Aunque somos un desmadre de familia todo lo hacemos desde el amor”, expresó Emilio.