Padre de Halyna Hutchins no culpa al actor Alec Baldwin de la tragedia

El ex militar Anatoly Androsovych ahora trata de lograr visas para su esposa e hija para Estados Unidos…

El ex militar Anatoly Androsovych, padre de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió en un accidente en el set durante la producción de la cinta Rust, por una pistola de utilería utilizada por Alec Baldwin, y que tenía una bala real,dice que no culpa al actor por lo que sucedió.

En una entrevista con el diario inglés The Sun, Androsovych culpó al equipo de utilería de la película por entregarle a Baldwin un arma cargada.

El hombre ahora está tratando de organizar visas para que su esposa Olga y su hija Svetlana entren a los Estados Unidos para visitar y apoyar al esposo de Halyna Hutchins, Matthew, y su hijo de nueve años, Andros.

“Todavía no podemos creer que Halyna esté muerta y que su madre se esté volviendo loca del dolor”, dijo Anatoly a The Sun el domingo. “Pero no responsabilizo a Alec Baldwin, es responsabilidad de las personas de utilería que manejan las armas. [El hijo de Halyna] se ha visto muy afectado, está perdido sin su madre”, dijo el hombre.

La hermana menor de Halyna, Svetlana Androsovych, también se ha pronunciado y criticó la producción por la ‘negligencia’ en el set de filmación.

“¿Cómo se permitió esta negligencia por parte de un equipo de profesionales así? Esta es una coincidencia absolutamente absurda. No sé adónde conducirá la investigación, pero hay muchas conjeturas. Solo Dios sabe lo que pasó, es increíblemente difícil sobrevivir a eso. Lo único que queremos ahora es estar ahí con mi madre junto al marido de Halyna y su hijo para asegurarnos de que sienta nuestro apoyo”.

Halyna Hutchins nació en Ucrania y se crió en una base militar soviética en el Círculo Ártico.

Tras el accidente, Alec Baldwin emitió un comunicado expresando su dolor y confusión por lo que sucedió:

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra, profundamente admirada (…) mi corazón está roto por su esposo, hijo y todas las personas que amaron a Halyba”, dijo el actor, confirmando que está cooperando con las autoridades.

“Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, dijo.