Personaje de Kim Cattrall, Samatha Jones, no forma parte de nuevo Sex and the City

Sarah Jessica Parker ha hablado sobre el “Próximo Capítulo”, y confirma que personaje de Cattrall queda fuera de la historia.

Sarah Jessica Parker confirmó el regreso de su antigua serie Sex and the City en una publicación de Instagram, donde compartió un video de las primeras imágenes de la producción bautizada como ‘Sex and the City: Próximo Capítulo’. Y la actriz aprovechó para romper el silencio sobre el personaje de Kim Cattrall, Samantha Jones, quien ya no formará parte del elenco.

Ante la noticia de la ausencia de uno de los personajes más queridos de la serie, los fans aseguraron que ‘Sex and the City’ sin Samantha Jones es solo ‘The City’ y muchos consideran que ‘la serie ya no será la misma’ .

Pero Parker comentó que no tiene nada en contra de Cattrall y mucho menos en contra de su personaje, pero aclaró: “Samantha no es parte de esa historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos”, dijo.

Desde la publicación del video promocional de esta nueva temporada, los fans no han dudado en preguntar directamente a Sarah Jessica Parker sobre su relación con Cattrall.

Un seguidor comentó: “Estoy feliz de verte de regreso, pero voy a extrañar a Kim / Samantha'”. A lo que SJP respondió: “Nosotros también. La queríamos mucho… “.

Según la actriz, esta nueva temporada de ‘Sex and the City’ será tan increíble como las anteriores: “Tenemos algunas historias nuevas que contar”, aseguró Parker.

Hace unos años, la propia Kim Cattrall aseguró que no volvería a trabajar con Sarah, Cynthia Nixon y Kristin Davis porque, según ella, ‘el ambiente laboral era tóxico’, además de asegurar que era totalmente injusto que Sarah ganara mucho más dinero que las demás protagonistas.