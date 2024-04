Príncipe Harry cambia su status migratorio en Estados Unidos

Documentos revelan el nuevo status del esposo de la duquesa de Sussex, Meghan Markle…

Semanas después de que le preguntaran si tiene intención de obtener la ciudadanía estadounidense porque está casado con una ciudadana estadounidense, el estatus migratorio del Príncipe Harry en Estados Unidos ha cambiado.

Él y Meghan Markle viven en California desde que dejaron de ser miembros de alto rango de la familia real, y ahora la prensa ha tenido acceso a los documentos obtenidos por el Daily Mail, en donde dice que el “nuevo país/estado de residencia actual” del Príncipe Harry figuraba como Estados Unidos. Anteriormente afirmaba que residía en el Reino Unido.

Aunque el padre de Archie y Lilibet describió la vida en Estados Unidos como «increíble», no dijo que «se siente estadounidense», por lo que no se ve buscando la ciudadanía todavía.

Recientemente dijo: «Lo he considerado, sí… La ciudadanía estadounidense es un pensamiento que se me ha pasado por la cabeza, pero no es una gran prioridad en este momento», aseguró.

Cabe señalar que el candidato a presidencia Donald Trump amenazó a deportar a Harry en caso de que gane las próximas elecciones, debido a su histórico de drogas.