Rihanna se molesta con críticas en Instagram sobre su hijo

A algunos seguidores de la artista no le pareció el piropo que le hizo a su bebé…

Rihanna se enfureció por las críticas que recibió de algunos usuarios en las redes sociales por llamar ‘bueno’ a su hijo en una publicación de Instagram. La cantante recibió una reacción violenta por su comentario y algunos afirmaron que la forma en la que nombró al bebé sonaba «rara» y «repugnante».

Al publicar fotos del bebé de la sesión de fotos de Vogue en su página de Instagram, escribió: «¡Mi hijo es tan bueno! idc idc idc [¡no me importa, no me importa, no me importa!]».

Sin embargo, algunos internautas discreparon de que Rihanna llamara a su hijo «bueno». Un usuario perplejo le preguntó:

«¿Quién llama ‘bueno’ a un bebé??».

Al ver esto, la cantante respondió rápidamente: «¡¡¡Su madre!!!».

Otro crítico le dijo a Rihanna que hay otras palabras para describir a su hijo.

«Él no es un hombre adulto… tiene otras formas de hablar… lindo, adorable, hermoso», disparó la persona, y agregó que era «repugnante» la forma en la que se refirió al niño como si estuviera llamando a su hijo ‘caliente’.

Pero otro seguidor defendió a Rihanna: «Ustedes cambiaron la definición de ‘bueno’ y la hicieron extraña. Bueno también significa literalmente ‘hermoso, guapo’, ella no quiere salir con su maldito hijo. Usemos nuestros cerebros. Ella no llamó este bebé de ‘caliente’, etc.”, argumentó la fan.