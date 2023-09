Rihanna ya eligió el nombre de su segundo hijo

La cantante y su pareja ya han registrado a su nuevo bebé…

La prensa estadounidense finalmente logró descubrir el nombre del segundo hijo de Rihanna y A$AP Rocky, un mes después de su nacimiento.

Según el sitio web «The Blast», el bebé se llama «Riot Rose Mayers«. La cantante ya había sugerido que su nombre comenzaría con R, siguiendo las iniciales de su propio nombre, de su compañero A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers, y de su primogénito RZA Athelston Mayers, que nació en mayo de 2022.

Según el certificado de nacimiento obtenido por la publicación, Rihanna dio a luz el 1 de agosto de 2023 en el Hospital Cedars Sinai de Los Ángeles a las 7:41 am.

La obstetra a cargo fue la doctora Thais Aliabadi, quien ya apareció en el programa “Keeping Up With The Kardashians”.