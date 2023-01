Selena Gomez aclara que sigue soltera, pero es vista con cantante

La artista fue fotografiada con el integrante de Chainsmokers, Drew Taggart…

Selena Gomez decidió aclarar que sigue soltera, luego de que comenzaran a circular imágenes de ella muy cariñosa con el integrante de The Chainsmokers, Drew Taggart, de 33 años.

La revista «US Weekly» asegura que la pareja se tomó de la mano durante un paseo por Nueva York, luego de cenar en el restaurante Torrisi Bar.

Pero, cuando los rumores tomaron otras proporciones, la cantante de 30 años decidió decir, en una rara declaración pública, que no está saliendo con nadie en este momento, dejando a los fans un poco confundidos.

Gomez y el líder de The Chainsmokers fueron vistos por primera vez en público divirtiéndose en una bolera de Nueva York.

Según la publicación, los rumores sobre su relación alcanzaron su punto máximo después de que Eve Jobs, a quien Drew estuvo vinculado anteriormente, eliminó su cuenta de Instagram.

