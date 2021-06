Selena Gomez dice que sus novios pasados ​​la hicieron sentir “menos” y “no igual”

La cantante se ha sincerado sobre sus relaciones tóxicas pasadas y cómo las superó.

La cantante estadounidense Selena Gomez se ha sincerado sobre sus relaciones tóxicas pasadas y cómo las superó.

Durante una entrevista reciente para Vogue Australia, Gomez habló sobre la tinta en su cuello y cómo sigue recordándole cómo quiere vivir su vida.

“Creo que la mayoría de mis experiencias en las relaciones han sido malditas. He sido demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando estaba en una relación. Supongo que necesitaba encontrar esa palabra para mí, porque me sentí menos que en relaciones pasadas y nunca me sentí realmente igual ”, dijo.

Gómez agregó que la palabra “Rare” era un recordatorio constante de cómo quiere vivir su vida.

“Ni siquiera era necesariamente como: ‘Oh, me siento así, déjame cantarlo’. Era casi como: ‘En realidad, necesito sentirme así conmigo misma'”.

“Creo en mi familia, y mi familia elegida, me siento rodeada de personas reales”, agregó.

Anteriormente, en una entrevista con The Newsette, Gomez habló sobre cómo se mantiene enfocada en su autocuidado y salud mental.

“Nada de lo que estoy haciendo ahora se habría derivado de la mentalidad que tenía antes. Mis mejores cosas están sucediendo ahora. Y luego, lo mejor de mi música fue ‘Lose You to Love Me’ [su canción de ruptura sobre Justin Bieber] “.

“Recuerdo que tuve un momento en el que no podía creerlo, porque el primer y segundo día, las reacciones fueron locas, y recuerdo que sonreí y dije: ‘Por eso vale la pena. Todos estos años de confusión y de estar enamorada, y todas estas cosas … y finalmente fue borrón y cuenta nueva ‘”, continuó.

“Y ni siquiera fue porque a todos les gustó; fue solo darme cuenta de por qué pasé por todo lo que pasé … ”, agregó.