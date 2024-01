Sofía Vergara revela motivo de divorcio: ‘Quiero ser abuela, no madre’

A actriz habló por primera vez sobre su separación de Joe Manganiello…

Varios meses después de su inesperada separación, Sofía Vergara se sincera sobre lo que la llevó al final de su relación con el actor Joe Manganiello. Durante una entrevista para promocionar su nueva serie «Griselda», de Netflix, la actriz de 51 años compartió el verdadero motivo por el que la pareja canceló su matrimonio en una sincera conversación con el diario español «El País».

“Me acabo de divorciar de mi segundo marido, con quien estuve 10 años… Mi matrimonio terminó porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana”, se defendió.

Sofía, quien ya es madre de Manolo González Vergara, de su primer matrimonio con Joe González, continuó: “Creo que no es justo para el bebé. Respeto a quienes lo hacen, pero esto ya no es para mí. Tuve un hijo cuando tenía 19 años, él ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”.

Sofía añadió que si en el futuro le “llega el amor”, su pareja tendrá que “venir con [sus propios] hijos”.

Al explicar por qué no quiere tener más hijos, Sofía añadió: “Estoy casi en la menopausia; Es la forma natural de las cosas”, explicó. “Cuando mi hijo sea padre, que me traiga al bebé por un tiempo y luego se lo devolveré y seguiré con mi vida… Eso es lo que tengo que hacer.»