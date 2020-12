Tom Cruise tiene romance con su coprotagonista de ‘Mission Impossible’ Hayley Atwell

La pareja se llevó muy bien desde el primer día de filmaciones, y la cuarentena del Covid-19 los acercó aun más.

Según la prensa inglesa, Tom Cruise está saliendo con su coprotagonista de Mission: Impossible 7, Hayley Atwell, de 38 años.

Se alega que el actor, de 58 años, y la actriz se han vuelto “bastante inseparables” después de que “se llevaron bien desde el primer día de filmaciones”, informa el Daily Mail.

Tom no ha tenido un romance de alto perfil desde que se divorció de su ex esposa Katie Holmes en 2012, mientras que se dice que Hayley se separó de su ex, un médico inglés a principios de este año.

Una fuente le dijo a The Sun: ‘Tom y Hayley se llevaron bien desde el primer día.

La cuarentena, y todas las dificultades que conlleva, los acercó aún más y se han vuelto bastante inseparables.

Se han estado reuniendo después de horas de trabajo, y ella ha estado en su casa de Londres. Se llevan muy bien y ambos parecen muy felices.

Tom Cruise, 58, 'DATING Mission: Impossible 7 co-star Hayley Atwell, 38' https://t.co/obELE8rIFr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 18, 2020

Tom y estuvo casado con Nicole Kidman de 1990 a 2001. Después de su separación, conservó la custodia de sus dos hijos adoptados, Connor, de 25 años, e Isabella, de 27, quienes habían sido criados en la Iglesia de la Cienciología.