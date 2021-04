Tom Selleck se arrepiente de hacer ‘pésima’ película con Marlon Brando

El actor lamenta tener que alejarse de su familia para hacer una película “realmente mala”.

Tom Selleck se tomó en serio el equilibrio de su carrera con su vida familiar después de una desastrosa experiencia cinematográfica con Marlon Brando.

La estrella de cine acababa de terminar una película de béisbol en Japón cuando le ofrecieron un papel en ‘Christopher Columbus: The Discovery’ (Cristóbal Colón: El descubrimiento), que lo alejaría de su esposa e hija nuevamente, pero sintió que tenía que decir que sí porque su coprotagonista sería Brando.

“En realidad, no fue un guión muy bueno y resultó ser una película pésima”, dijo Tom en entrevista para The Drew Barrymore Show. “Estaba tan emocionado con la idea de trabajar con Marlon Brando que solo dije: ‘Tengo que irme'”.

“A mi hija le dio una neumonía viral antes de que me fuera, así que me quedé tantos días como pude antes de ir a Madrid, donde íbamos a filmarla. Ella estaba fuera del hospital el día que me fui, pero realmente me molestó. No sé si fue un viaje de ego, pero fue un trabajo desequilibrado con la vida”.

“Fui e hice la película y, francamente, no valía la pena hacer la película. Creo que Marlon estaba realmente involucrado por recibir US$ 5 millones por dos semanas (de trabajo) y eso me molestó. Así que me tomé un año de descanso y un año de descanso se convirtió en tres”, añadió.