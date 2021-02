Victoria Beckham podría tener que cerrar su compañía de moda

La marca de moda de la ex Spice Girls acumula pérdidas desde hace años y podría ser insostenible.

Aunque su marca de moda y belleza ha cosechado éxito, Victoria Beckham podría tener que cerrar su compañía, según ha confirmado un diario británico.

Con la pandemia su marca dejó de ser rentable, pero ya tenía problemas financieros desde 2019, cuyas pérdidas superaron los US$ 14 millones.

Y la situación empeoró con el coronavírus.

De acuerdo con el Daily Mail, a través de los datos recogidos por una auditoría, su marca de moda está en peligro debido a la constante acumulación de deudas.

Desde su fundación en 2008, la compañía habría generado unas pérdidas de más de US$ 53 millones.

En un intento de salir a flote otra vez y evitar despedir a su personal, Victoria Beckham ha solicitado ayuda gubernamental, algo que muchos criticaron.

El presentador Piers Morgan se ‘encabronó’ al punto de criticarla: “El plan de rescate no era para millonarios como tú”, reclamó.

Con su decisión de pedir ayuda, se dice que el 80% del sueldo de sus empleados será pagado con dinero público.

“Al principio, los accionistas llegaron a un acuerdo con la dirección para suspender a una pequeña proporción del personal. En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento o qué impacto iba a tener en el negocio”, explicó Victoria al periódico The Guardian.

Aunque su firma de moda peligra, los Beckhams están lejos de volverse pobres.

El diario The Sun asegura que ellos y sus futuras generaciones no tienen de qué preocuparse, principalmente porque el exfutbolista y empresario sigue embolsando cerca de US$ 49 mil por día solo con sus derechos de imagen.