Yuya confiesa que sufre para amamantar a su bebé

La influencer expuso a sus seguidores que está sufriendo a la hora de dar de comer a Mar…

Yuya reveló a sus seguidores que, aunque está encantada de dar el pecho a su bebé Mar, ella ha estado sufriendo con los dolores.

La youtuber afirmó que uno de sus pez0nes está agrietado y con sangre, porque su hijo aún no logra el ‘agarre’ perfecto de la mama.

“Me voy a desahogar… tengo abierto un pezón ¿Puedes creer? Se me ve pielecita abierta, sangrita, muy rojo. Es una herida abierta y yo le tengo que seguir dando de comer a Mar, entonces es como una herida abierta que estás succionando, no tocando, succionando”, dijo.

Pero Yuya seguirá con la amamantación exclusiva porque sabe lo importante que es su leche para Mar.

“Ahorita me estoy sacando leche porque hay un aparato que hace la función de succionar, entonces te lo pegas a las bubis , te las succiona, te chupa todo, y va cayendo en un botecito. Justo en esas estoy porque en una me acomodo super bien con Mar y del lado que está abierto me da más miedo”, confiesa.

Ojalá Yuya esté bien asesorada, de que ahorita mismo el agua es su gran aliado… si toma mucho líquido antes de las mamadas, la leche fluirá mejor y el bebé casi no necesitará succionar y por ende, el dolor será menos intenso.