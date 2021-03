Zendaya recuerda comentarios ofensivos sobre su cabello en los Oscar 2015

La actriz acudió a la premiación de ese año con su cabello “al natural” estilo afro, y fue víctima de bromas.

Zendaya recordó los Premios de la Academia 2015 cuando usó sus rastas y se desató una controversia después de que la copresentadora de Fashion Police, Giuliana Rancic, bromeara sobre su cabello. La actriz dijo que estaba feliz de haber subido al estrado como es ella misma.

“Así es como ocurre el cambio y me hizo pensar, ‘¿Cómo podría tener siempre un impacto duradero en lo que la gente ve y se asocia con la gente de color?'”, Le dijo Zendaya a John David Washington en la entrevista con su coprotagonista Malcolm y Marie.

Giuliana Rancic había dicho que el peinado tradicional africano hacía que Zendaya pareciera “huele a aceite de pachulí o hierba”. Fue la 87a Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood Highland Center que tuvo lugar el 22 de febrero de 2015.

Los comentarios ofensivos llevaron a la actriz de 24 años a recurrir a Instagram para una larga réplica. Cinco años después, recordó el episodio mientras hablaba con W Magazine y expresó su satisfacción por haber hecho lo necesario.

En su larga respuesta, Zendaya dijo: “Alguien dijo algo sobre mi cabello en los Oscar que me dejó asombrada. No porque me gustaran las críticas de atuendos favorables, sino porque me golpearon con insultos ignorantes y pura falta de respeto”.

“Ya existen duras críticas al cabello afroamericano en la sociedad sin la ayuda de personas ignorantes que eligen juzgar a los demás en función de los rizos de su cabello”.

Zendaya señaló: “Yo usé mi cabello en la alfombra roja de los Oscar fue para mostrarlos de manera positiva, para recordarle a las personas de color que nuestro cabello es lo suficientemente bueno”.

En reacción a su publicación, Rancic se disculpó en Twitter. La conductora del programa también salió al aire para disculparse.