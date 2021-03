Aarón Díaz se niega a hablar de Kate del Castillo

El actor se molestó al ser cuestionado si un día trabajaría con su ex esposa, Kate del Castillo.

Aarón Díaz dijo no saber de quién le hablaban, cuando en una entrevista se le preguntó si trabajaría en algún proyecto con su ex Kate del Castillo.

En el programa ‘Chisme en Vivo’, la conductora le preguntó: “¿Te veremos trabajar en una producción con Kate, ahora que ella es productora?”, el actor respondió: “¿Qué Kate, perdón?”, por lo que la entrevistadora le aclaró que se refería a su ex esposa Kate del Castillo. Entonces Aarón contestó: “Imagínate, ya pasó más de una década que ni siquiera escuchaba el nombre, entonces no creo. No esperen eso”.

La actitud de Díaz fue criticada por el periodista Javier Ceriani, quien junto a Elisa Beristain conduce “Chisme No Like”. El conductor argentino lo llamó grosero, mientras que Elisa aseguró que Aarón se notaba todavía ardido porque Kate lo había corrido de la casa, porque él se quería quedar con la propiedad, pero la casa la había comprado la actriz.