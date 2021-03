Consuelo Duval sale en defensa de Juan José Origel

La actriz defiende que ‘Pepillo’ se haya vacunado en Estados Unidos, aun sin ser residente en aquel país.

Consuelo Duval lamentó los ataques que ha sufrido Juan José Origel por haberse vacunado en los Estados Unidos, y no descartó que ella pueda hacerlo también, pues tiene la doble nacionalidad.

La actriz defendió a Pepillo, y aclaró que no es su amigo: “Cada quién buscará y rascará la posibilidad. Nosotros no sabemos si él es paciente de alto riesgo. No soy amiga de Pepillo, pero tampoco me le voy a ir a la yugular porque está buscando la forma de que se le quite el miedo de este bicho horroroso. Me dolió, me duele mucho cuando veo tanto odio y tan mala onda en las redes, no me gusta”.

Consuelo ya tuvo covid-19, y aunque afortunadamente se recuperó, todavía le quedaron algunas secuelas: “Los huesos me duelen un poquito, la memoria no ha vuelto al 100, pero el olfato sí y el gusto también. Lo único que no quiero que regrese a mi vida es el miedo, y estoy segura de que cuando se bajen los anticuerpos va a regresar el miedo si no estoy vacunada, entonces buscaré la oportunidad de vacunarme pronto”.

La actriz y conductora no desecha la posibilidad de vacunarse en Estados Unidos: “Tengo la fortuna de que también tengo la nacionalidad estadounidense, entonces si no tengo la oportunidad en México buscaré allá, pero todavía no quiero, me quiero esperar tantito”.