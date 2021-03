Rocío Sánchez Azuara deja la soltería

La actriz está saliendo con un hombre que es “la persona que ella estaba esperando”, después de sus fallidos matrimonios.

Rocío Sánchez Azuara reveló que después de algunos años ya no se encuentra sola, ya que está saliendo con un hombre que es la persona que ella estaba esperando, después de sus fallidos matrimonios.

La popular conductora dijo esto en el programa ‘De Primera Mano’: “Es muy guapo, es un hombre que no tiene nada qué ver con el medio, nada. Es una persona muy seria, es un hombre muy preparado, que tiene exactamente lo que yo quiero para que sea mi compañero de vida. No se anda con jueguitos de que le gustan las de 30 o las de 20 años”.

Rocío no ha tenido mucha suerte con sus ex parejas, pues ha sufrido de violencia y experiencias desagradables, por lo que ya se ha ido con mucho cuidado. Dijo sentirse muy feliz e ilusionada: “Tengo a alguien que me interesa, después de muchos años, creo que es la persona ideal para que sea mi compañero de vida”.