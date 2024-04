5 estrellas que no trabajaron bien con Guardiola y odiaron al entrenador

Recordamos a los 5 mejores jugadores que no pudieron encontrar un lenguaje común con Pep…

Josep Guardiola es un entrenador destacado de nuestro tiempo. Comenzó su carrera en Barcelona en 2008 y llevó al equipo a alturas sin precedentes, ganando todos los trofeos posibles. Luego hubo victorias ante el Bayern y el Manchester City. Muchas estrellas han florecido bajo el liderazgo de Pep, incluido Lionel Messi. Pero también hubo quienes no supieron trabajar bien con el exigente catalán.

Guardiola es conocido por su enfoque duro y sus claras exigencias a sus jugadores. No todos los futbolistas están dispuestos a aceptar sus métodos. Algunos chocaron abiertamente con Pep y criticaron abiertamente al técnico tras abandonar sus equipos. Entre los que no se llevaban bien con Guardiola se encuentran supergoleadores, dirigentes de grandes clubes e incluso ganadores del Balón de Oro. Recordemos a los 5 «guardianes» más brillantes.

Portero canalla y talento desperdiciado

Empecemos por Joe Hart, que durante mucho tiempo ha sido el portero principal del Manchester City y de la selección de Inglaterra. Pero la llegada de Guardiola en 2016 acabó con la carrera del portero. Pep inmediatamente dejó claro que no contaba con Hart y prefería otro tipo de portero. Como resultado, Joe tuvo que abandonar el club donde era una leyenda. "Guardiola ha dejado claro que no me ve en el equipo. Es una pena que el proceso de salida haya tardado tanto", lamentó el portero.

Mario Götze es otro talento que no logró rendir con Guardiola. Llegó al Bayern en 2013 procedente del Borussia Dortmund y era considerado el futuro del fútbol mundial. Pero en Munich, con Pep Goetz, apenas apareció en el campo. “Guardiola no piensa en jugadores que no encajan en sus esquemas. No tiene en cuenta los sentimientos de los demás, lo cual no es propio de un gran entrenador”, criticó Götze al catalán tras dejar el Bayern.

Atacantes rebeldes y acusaciones de racismo

Dos delanteros de primer nivel tampoco se llevaban bien con Guardiola. Samuel Eto’o solo jugó una temporada en el Barcelona con Pep. El célebre camerunés se mostró descontento con las decisiones del nuevo técnico, que inmediatamente expulsó a Ronaldinho y Deco. “Pasó toda su vida en Barcelona, ​​pero mientras estuve allí él no entendía nada del equipo y no lo sentía”, recordó Eto’o. El delantero fue al Inter, ganó el triplete y criticó repetidamente a Pep, prefiriendo a Mourinho.

Pero Zlatan Ibrahimovic habló más fuerte sobre el conflicto con Guardiola. Fue la principal estrella del Barça hasta que Messi llegó al equipo. El sueco se encontró en la banda, lo que no le gustó nada. Un día Ibra perdió los estribos y maldijo a Pep: “¡Vete al carajo! ¡Tienes muchas agallas! No reaccionó en absoluto, lo que enfureció aún más al delantero. “Simplemente se fue cobardemente sin responder nada. Sin carácter”, dijo Zlatan.

Pero las acusaciones más graves contra Guardiola las expresó Yaya Touré, que jugó para él en el Barça y el City. Según el marfileño, Pep se portó con dureza con él, no lo valoró y lo infringió. “Él no trataría así a Iniesta. Empecé a sospechar que tenía que ver con el color de la piel. No es la primera vez que los jugadores negros tienen pensamientos similares”, admitió Yaya. Las palabras de Touré parecen muy serias en el contexto de la reputación de Guardiola, pero el centrocampista no tiene pruebas.

Pep Guardiola es una figura controvertida. Es un genio táctico y un maestro de títulos, pero también un hombre que se ciñe estrictamente a su línea. Sus métodos y reglas no son adecuados para todos, ni siquiera para las superestrellas. Pero Guardiola siempre consigue resultados, a pesar de los conflictos. Esto significa que no se trata de los jugadores, sino del entrenador, que conoce mejor que otros el camino hacia el éxito. Incluso si en el camino tienes que romper con alguien y hacerte enemigos.