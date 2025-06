Alejandro Sanz responde a acusaciones de Ivet Playà: ‘Campaña de descrédito’

El cantante defiende su integridad en WhatsApp tras las polémicas declaraciones…

Alejandro Sanz ha respondido a las acusaciones de su ex colaboradora Ivet Playà, quien en el programa español ¡De Viernes! afirmó haber sido emocionalmente manipulada tras una relación con el cantante.

Pero, a través de su canal de WhatsApp, justo en el día del Fam Sanzero, 24 de junio, Sanz agradeció el apoyo de sus seguidores y rechazó lo que considera una campaña de descrédito.

“No soy perfecto, pero no soy un miserable. Hago música, a eso me dedico”, afirmó, defendiendo su integridad y asegurando que no tolerará faltas de respeto.

Sin mencionar directamente a Playà, Sanz expresó incomodidad por la exposición de su vida privada, pero se mostró firme:

“No daré un paso atrás. He sido vulnerable, pero no dudaré de lo bello que hemos construido”. Dirigiéndose a sus fans, añadió: “Os quiero, soy vuestro. No hay maldad que pueda estropear lo nuestro”.

En la entrevista, Playà acusó a Sanz de sobrepasar límites éticos y morales, alegando daño emocional y mencionando a otras supuestas “víctimas”.

Sin embargo, los colaboradores del programa cuestionaron la falta de claridad en sus acusaciones y le instaron a llevar el caso a un juzgado en lugar de un plató.

La presentadora Beatriz Archidona dio por terminada la entrevista al considerar que las declaraciones de Playà, incluyendo términos como “depredador sexual”, eran inadecuadas para un programa de televisión y debían tratarse en instancias legales.