Justicia para Carolina Flores: Detienen en Venezuela a la suegra de la exreina de belleza

La noche del 29 de abril marcó un punto de inflexión en el feminicidio de Carolina Flores. Érika ‘N’, señalada como la presunta autora material del asesinato de su nuera, fue capturada en Venezuela gracias a una ficha roja emitida por la Interpol.

La detención ocurre tras semanas de indignación por el crimen cometido el pasado 15 de abril en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará los trámites diplomáticos para su extradición y posterior traslado a la capital mexicana.

Los detalles del crimen que estremeció a Polanco

El caso cobró relevancia internacional tras la difusión de un video captado por cámaras de seguridad, donde se documentó la frialdad del ataque:

El móvil: En el material se observa una discusión donde Érika ‘N’ reclama a su hijo que la modelo «se lo robó», afirmando que «la familia es mía».

En el material se observa una discusión donde Érika ‘N’ reclama a su hijo que la modelo «se lo robó», afirmando que «la familia es mía». La agresión: La suegra habría disparado en seis ocasiones contra Carolina.

La suegra habría disparado en seis ocasiones contra Carolina. La polémica reacción del esposo: Alejandro, hijo de la detenida, ha sido blanco de duras críticas por reportar el crimen hasta el día siguiente y por su actitud dubitativa durante los hechos, cuestionada incluso por la familia de la víctima. Preocupación por el futuro del bebé.

Javier Flores, familiar de la exreina de belleza, ha manifestado públicamente el temor que sienten por la seguridad del hijo de Carolina. La familia busca activamente que la madre de la modelo obtenga la custodia legal del menor, argumentando que el padre no cuenta con la estabilidad mental ni la capacidad de protección necesaria tras su omisión ante el asesinato.

Con la captura de Érika ‘N’, el proceso judicial entra en una fase crítica donde la familia Flores espera que la justicia no solo castigue a la responsable, sino que garantice un entorno seguro para el hijo que dejó la modelo.

Maltratos y una obsesión fatal

A medida que avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en Polanco, nuevos testimonios revelan el infierno que vivía la exreina de belleza bajo el asedio de su suegra.

Una relación marcada por el desprecio

Juliana, amiga cercana de la víctima, compartió detalles reveladores sobre la hostilidad que enfrentaba Carolina. Según su testimonio, la modelo le confesó en febrero de 2026 que su suegra nunca la había aceptado y que los malos comentarios y el maltrato psicológico eran constantes.

El pretexto del viaje: Existe la fuerte sospecha de que Érika «N» viajó a la Ciudad de México con la excusa de entregarle un perro a Carolina, una maniobra que, se especula, fue planeada para facilitar el ataque en el departamento de la víctima.

Existe la fuerte sospecha de que Érika «N» viajó a la Ciudad de México con la excusa de entregarle un perro a Carolina, una maniobra que, se especula, fue planeada para facilitar el ataque en el departamento de la víctima. La frase de la discordia: El video filtrado por Carlos Jiménez capturó la esencia del conflicto. Tras disparar seis veces, la agresora justificó el acto diciendo: «La familia es mía, tú eras mío y ella te robó», lo que refuerza la tesis de una obsesión posesiva sobre su hijo, Alejandro.

Controversia por la omisión del esposo

La opinión pública mantiene el foco sobre Alejandro, esposo de Carolina, debido a su desconcertante reacción. No solo tardó un día entero en reportar el crimen a las autoridades, sino que han surgido versiones que indican que convivió con el cuerpo de la modelo para que su bebé pudiera seguir «amamantando», un detalle que ha generado una ola de críticas y dudas sobre su estado mental y su posible complicidad por omisión.