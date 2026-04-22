El ‘Blindaje Aguilar’: La millonaria cláusula que condiciona el matrimonio de Nodal

El matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a estar bajo la lupa mediática no por su música sino por la sombra de un contrato prenupcial de proporciones épicas que ha resurgido tras los recientes rumores de crisis.

En medio de especulaciones sobre una supuesta infidelidad del sonorense en Miami la atención se ha centrado en el acuerdo que el cantante habría firmado bajo la estricta supervisión de su suegro Pepe Aguilar para proteger la integridad de su hija.

Según las versiones que circulan con fuerza en plataformas digitales y programas de espectáculos el documento establecería que Nodal tendría que pagar la astronómica cifra de 12 millones de dólares si cometiera una infidelidad durante los primeros dos años de unión legal.

Además del castigo financiero el presunto acuerdo obligaría al intérprete a aceptar un divorcio inmediato y sin condiciones en caso de que se confirmara cualquier acercamiento con otra mujer.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los involucrados figuras como Gustavo Adolfo Infante y Javier Ceriani han alimentado la controversia señalando que la pareja atraviesa su primer bache importante.

Mientras los seguidores debaten si este mecanismo de protección es real o una simple leyenda urbana de internet el silencio de los protagonistas solo aviva la curiosidad sobre un matrimonio que de ser cierta la cláusula podría convertirse en la más costosa en la historia del regional mexicano.