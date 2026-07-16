Así será el histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, programada para este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo coronará al nuevo campeón del fútbol global, sino que marcará un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento deportivo: por primera vez, el partido de fútbol más importante del planeta contará con un megaespectáculo musical de medio tiempo, al más puro estilo del Super Bowl de la NFL.

La iniciativa, nacida de una alianza estratégica entre la FIFA y la productora Roc Nation (fundada por el magnate de la música Jay-Z), promete transformar los tradicionales 15 minutos de descanso en un despliegue tecnológico y musical nunca antes visto en un estadio de fútbol.

El reto logístico: 15 minutos para la historia

A diferencia del fútbol americano, donde los tiempos de descanso son más flexibles, las reglas del balompié imponen un límite estricto de 15 minutos para el entretiempo. Esto ha representado un desafío monumental para los ingenieros y productores del evento.

El montaje del escenario principal sobre el césped del MetLife Stadium se realizará en un tiempo récord de 90 segundos, utilizando plataformas flotantes ultraligeras que no dañarán el terreno de juego para la segunda mitad del encuentro.

Un cartel de estrellas con sabor global

Aunque los nombres exactos de los artistas principales se han mantenido bajo un hermético acuerdo de confidencialidad, filtraciones desde los ensayos en Nueva York apuntan a un show que celebrará la diversidad cultural de los tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá).

Aunque la FIFA y Roc Nation han intentado mantener el secreto bajo siete llaves para generar la máxima expectativa, las filtraciones de los ensayos generales y los reportes de la prensa especializada en Nueva York y Los Ángeles ya han revelado el cartel de lujo que se subirá al escenario del MetLife Stadium.

El espectáculo de 11 minutos, diseñado por Chris Martin, de Coldplay, contará con la participación de Madonna, Shakira, BTS y el recién confirmado Justin Bieber. Además también actuarán la estrella del afrobeats Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, un coro de alumnos de primaria con base en Staten Island, Nueva York, este último junto a Coldplay.

Un antes y un después para la FIFA

Históricamente, las ceremonias de clausura de los Mundiales se realizaban antes del inicio del partido final, a menudo ante un estadio a medio llenar debido al ingreso tardío de los aficionados. Al trasladar el evento principal al medio tiempo, la FIFA se garantiza una audiencia televisiva global estimada en más de 1,500 millones de espectadores en vivo, consolidando este show como uno de los mayores eventos de la cultura pop del siglo XXI.