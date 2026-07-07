La extravagante boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Rifaron autos de lujo y Travis rompió en llanto

La pareja recibió a sus invitados en una espectacular ceremonia en el Madison Square Garden…

La esperada boda entre la superestrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ha paralizado por completo el mundo del entretenimiento. Los espectaculares detalles de su enlace matrimonial civil, celebrado ante mil invitados en el emblemático Madison Square Garden, confirman que ha sido uno de los eventos más lujosos y comentados de la década, donde no faltaron las sorpresas de alto nivel, las lágrimas y los regalos millonarios.

Rifas de lujo: Relojes Cartier y un auto clásico de 150 mil dólares

Lo que más ha impactado a los seguidores de la pareja es la increíble extravagancia con la que consintieron a sus invitados.

Durante la recepción, los asistentes participaron en una rifa exclusiva donde los premios incluían bolsas de diseñador, relojes Cartier y hasta un automóvil de lujo.

El premio mayor de la noche fue un Chevrolet Chevelle 1970, un auto clásico valuado en aproximadamente 150 mil dólares. La elección de este vehículo no fue casualidad: se trata del modelo exacto en el que Taylor y Travis tuvieron su primera cita romántica, agregando un toque de nostalgia invaluable a la fastuosa celebración.

Además, el comediante Adam Sandler no solo fungió como el encargado de oficiar la ceremonia civil, sino que también armó un show cómico que desató las risas de todos los presentes.

Votos con canciones y el llanto de Travis Kelce

Por supuesto, el romanticismo fue el gran protagonista de la noche. De acuerdo con reportes exclusivos del portal TMZ, ambos escribieron sus propios votos matrimoniales, llenos de melancolía y amor.

Al momento de leer su texto, el imponente jugador de fútbol americano Travis Kelce se puso demasiado emocional, rompió en llanto a la mitad del discurso y tuvo que detenerse unos instantes.

Por su parte, Taylor Swift sorprendió a todos al cantar una parte de sus votos, un gesto excepcional que terminó por conmover al máximo a los mil invitados de la noche más mágica de sus vidas.