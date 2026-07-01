Taylor Swift y Travis Kelce: Se acerca el día de la boda secreta
La norma estricta que deberán cumplir los invitados…
Crecen las especulaciones sobre la inminente boda de Taylor Swift y Travis Kelce, la cual debe celebrarse este 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, bajo un estricto acuerdo de confidencialidad.
Detalles clave del evento:
- Sin regalos: George Kittle, amigo de Kelce, reveló que la pareja ha prohibido los obsequios, aunque él planea llevar un detalle de todos modos.
- Lista de invitados: Se espera la asistencia de celebridades como Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz y Suki Waterhouse.
- Celebraciones previas: El pasado fin de semana, Swift habría celebrado su despedida de soltera en Rhode Island, mientras que Kelce hizo lo propio con amigos y familiares en Los Ángeles.