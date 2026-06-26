Entre el milagro y el luto: Las historias de los futbolistas golpeados por el terremoto en Venezuela

Una famosa actriz también sigue desaparecida tras el suceso…

A poco más de 24 horas de sufrir dos potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, los equipos de rescate y voluntarios en Venezuela trabajan incansablemente entre los escombros para hallar sobrevivientes. En medio de la tragedia en la zona de La Guaira, tres historias reflejan la angustia y el drama de las familias afectadas:

Yorgelis Delgado: La reconocida actriz (apodada ‘La Tigrita’) y su madre continúan desaparecidas tras el colapso de su residencia en Coral Beach. Aunque se esparcieron falsos rumores sobre su deceso, su hija Miranda —quien logró ser rescatada con vida y se encuentra a salvo— desmintió las versiones y pidió prudencia mientras mantienen la fe en un milagro.

La reconocida actriz (apodada ‘La Tigrita’) y su madre continúan desaparecidas tras el colapso de su residencia en Coral Beach. Aunque se esparcieron falsos rumores sobre su deceso, su hija Miranda —quien logró ser rescatada con vida y se encuentra a salvo— desmintió las versiones y pidió prudencia mientras mantienen la fe en un milagro. Lucas Trejo: El futbolista argentino del Club Sport Marítimo de La Guaira vive horas desesperantes buscando a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos hijos (Aarón y Ainhoa). El edificio donde residían, ubicado en Playa Grande, se derrumbó por completo y el deportista ha suplicado oraciones a través de sus redes.

Héctor Bello: También jugador del Marítimo de La Guaira, el futbolista enfrenta el luto tras confirmarse el fallecimiento de su esposa, Andrea, en el colapso de su hogar. En un acto de heroísmo, la mujer protegió con su propio cuerpo a la bebé de ambos, de un año y ocho meses, logrando salvarle la vida. Bello la despidió con un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

Figuras públicas y organizaciones ya se han movilizado en apoyo al país, destacando una donación de un millón de dólares por parte del chef José Andrés para mitigar el impacto de los devastadores sismos.

Panorama Crítico

El panorama en Venezuela es sumamente crítico. Los reportes oficiales del gobierno y los balances de los organismos internacionales (como la ONU y la OPS) reflejan la magnitud de la catástrofe tras el doble sismo:

Cifras humanas

920 fallecidos: La cifra oficial de víctimas mortales ha ascendido drásticamente a medida que los rescatistas acceden a las estructuras colapsadas.

La cifra oficial de víctimas mortales ha ascendido drásticamente a medida que los rescatistas acceden a las estructuras colapsadas. 3,360 heridos: Los hospitales locales se encuentran bajo una presión extrema atendiendo traumatismos y fracturas.

Los hospitales locales se encuentran bajo una presión extrema atendiendo traumatismos y fracturas. ~50,000 desaparecidos: Es la estimación de personas no localizadas bajo los escombros que manejan los equipos humanitarios de la ONU.

Es la estimación de personas no localizadas bajo los escombros que manejan los equipos humanitarios de la ONU. 6.7 millones de afectados: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que esta es la población total impactada de forma directa o indirecta por los sismos, incluyendo a unos 2 millones de personas en Caracas.

Daños materiales e infraestructura

La Guaira es zona de desastre: Solo en esta localidad costera colapsaron por completo más de 100 edificios de viviendas.

Solo en esta localidad costera colapsaron por completo más de 100 edificios de viviendas. 383 edificios destruidos o con afectaciones graves en las regiones más golpeadas, además de más de 1,000 puntos de infraestructura pública dañados.

en las regiones más golpeadas, además de más de 1,000 puntos de infraestructura pública dañados. 13 hospitales con daños estructurales, justo en el momento en que se requiere el máximo soporte médico.