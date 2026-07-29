Otra hija de Brad Pitt solicita formalmente eliminar su apellido tras cumplir 18 años

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt ha iniciado trámites legales ante el Tribunal Superior de California para cambiar oficialmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie. La solicitud fue presentada el pasado 20 de julio de 2026, apenas ocho días después de haber cumplido la mayoría de edad, argumentando motivos estrictamente «personales».

La audiencia correspondiente para evaluar su petición ha sido fijada para el próximo 2 de noviembre.

Con este paso, Vivienne se suma a la decisión adoptada previamente por varios de sus hermanos: Shiloh Jolie (20 años): Solicitó el cambio en mayo de 2024 y fue aprobado legalmente en agosto de ese mismo año. Maddox Jolie-Pitt (24 años) y Zahara Jolie-Pitt (21 años): Ambos han presentado peticiones similares este año, con audiencias programadas para septiembre de 2026. Pax (22) y Knox (18): Son los únicos hijos de la expareja que hasta el momento conservan legalmente el apellido paterno.

Fuentes cercanas a la familia señalaron que los jóvenes, al alcanzar la adultez, están tomando decisiones de forma independiente.

Por su parte, la representación legal de Angelina Jolie ha reiterado su deseo de cerrar los litigios pendientes —incluida la prolongada disputa con Pitt por la propiedad de la bodega francesa Château Miraval— para permitir que la familia pueda enfocarse en su proceso de sanación.