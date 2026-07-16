El clan Kardashian-Jenner de luto: Fallece Mary Jo ‘MJ’ Campbell, abuela de Kim Kardashian

La madre de Kris Jenner falleció a los 91 años de edad…

La familia más famosa de la televisión estadounidense está atravesando uno de sus momentos más difíciles. Mary Jo «MJ» Campbell, madre de Kris Jenner y abuela de Kim, Kourtney, Khloé, Rob Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner, falleció este jueves 16 de julio, a la edad de 91 años.

La noticia fue confirmada por la propia Kris Jenner a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde describió a su madre como «el corazón» de la familia.

«No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor que siento al tener que decirle adiós», escribió la momager más famosa del mundo. «Mi mamá nos enseñó que la familia lo es todo. Nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos».

Una figura querida por el público

Aunque prefería mantenerse al margen del torbellino mediático que rodea a sus nietas, «MJ» se convirtió en una figura sumamente querida por los fans del reality show familiar, primero en «Keeping Up with the Kardashians» y más recientemente en «The Kardashians», de Hulu.

Sus apariciones, siempre caracterizadas por su elegancia, ingenio y sabiduría, ofrecían un contrapunto de calma y madurez en medio del drama cotidiano de la familia. Los espectadores admiraban su relación cercana con Kris y sus momentos cómplices con sus nietos, especialmente con Kim y Khloé.

Un legado de fuerza y unión

Nacida el 26 de julio de 1934, Mary Jo fue mucho más que una abuela de reality. Durante décadas, fue una exitosa empresaria en San Diego, donde fue dueña de una boutique de ropa infantil. Muchos atribuyen el espíritu emprendedor y la determinación de Kris Jenner y sus hijas a la influencia directa de MJ.

Kim Kardashian también se unió a los tributos en redes sociales, compartiendo fotos junto a su abuela y describiéndola como su «gemela para siempre» y su «compañera de chismes».

«Siempre creíste en mí y fuiste mi lugar seguro. Realmente fuiste la matriarca de nuestra familia y tu amor está entrelazado en todos nosotros», expresó la empresaria.

La muerte de MJ Campbell ocurre poco más de dos años después del inesperado fallecimiento de su hija menor, Karen Houghton, en marzo de 2024.

A pesar de la profunda tristeza, la familia ha manifestado encontrar consuelo en saber que su amor y sus enseñanzas permanecerán vivos en las futuras generaciones del clan. Descanse en paz, «Grandma MJ».