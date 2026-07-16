Nora Salinas reaparece: De los foros de TV a la palabra escrita con ‘Las cascadas de mis ojos’

La actriz regresa a la vida pública tras varios años sabáticos…

Tras varios años alejada de los reflectores, la reconocida actriz de telenovelas Nora Salinas ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su regreso a la vida pública, esta vez en una faceta completamente distinta: como escritora.

La eterna «Tía Pelucas» presentó oficialmente su primer libro titulado «Las cascadas de mis ojos». Lejos de ser una biografía convencional o un manual de autoayuda, esta obra es una novela de ficción que, sin embargo, posee un tinte profundamente íntimo.

Un proyecto sanador y compartido

En un emotivo encuentro con los medios, Salinas reveló que este proyecto nació durante su retiro temporal de la actuación, un periodo que dedicó a sanar y atender asuntos emocionales y familiares. La escritura se convirtió en una herramienta terapéutica que le permitió expresar vivencias y conectar con sus propias emociones.

Un detalle que hace aún más especial este lanzamiento es que el libro fue escrito en colaboración con su madre, quien también se llama Nora Salinas. Esta participación conjunta aporta una visión generacional a los temas abordados en la novela.

Un nuevo capítulo

«Las cascadas de mis ojos» narra la historia de Carlota, un personaje a través del cual la autora busca conectar con el público desde la palabra escrita, explorando temas como la resiliencia y la búsqueda de estabilidad mental.

Aunque este regreso marca un giro en su carrera, Nora Salinas no descartó del todo volver a la actuación en un futuro, asegurando que hoy se encuentra en un mejor momento personal y lista para retomar sus actividades públicas de forma gradual. La obra ya se encuentra disponible en diversas plataformas digitales en formatos físico y digital.