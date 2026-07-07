¿De qué murió la hija de Germán Lizárraga?

Yolanda Lizárraga Félix perdió la vida a los 43 años…

La familia Lizárraga confirmó el sensible fallecimiento de Yolanda Lizárraga Félix, hija del reconocido músico Germán Lizárraga y nieta del legendario fundador de Banda El Recodo, Cruz Lizárraga. ‘Yolandita’, como le llamaban cariñosamente sus seres queridos, perdió la vida a los 43 años en Mazatlán, Sinaloa.

La causa de su fallecimiento

En medio del profundo dolor que embarga a toda la dinastía del regional mexicano, el líder de la banda Estrellas de Sinaloa expresó su sentir ante la pérdida de su querida ‘Yolandita’, quien luchó en privado contra el cáncer.

“Se empezó a sentir mal de la cadera. Cuando fue al doctor le vieron unos puntitos en el pulmón. El cáncer se le pasó al cerebro y eso se la llevó”, expresó Germán a Ventaneando.

Con profunda tristeza pero con una entereza admirable, el querido clarinetista agradeció las muestras de cariño, las oraciones y el apoyo incondicional que tanto el público como sus compañeros del medio artístico le han hecho llegar a la familia en este complicado momento en Mazatlán.

Germán Lizárraga se ha refugiado en el amor de los suyos, especialmente en su nieto Alejandro, para sobrellevar este duro golpe que enluta una vez más el legado de la familia fundadora de la Banda El Recodo.

El emotivo adiós de Poncho Lizárraga

Tras darse a conocer la triste noticia, su tío Poncho Lizárraga también rompió el silencio a través de sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida, destacando que su sobrina ya se encuentra descansando en paz y reunida en el cielo con sus seres queridos:

«Yolandita vivirá por siempre en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y en el amor de toda nuestra familia», expresó el líder de El Recodo. Asimismo, envió sus condolencias y deseos de pronta resignación a su hermano Germán, al resto de la familia y en especial a su sobrino Alejandro, hijo de la fallecida.