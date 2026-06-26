Nueva York se prepara para la ‘boda del año’ de Taylor Swift y Travis Kelce

Todo lo que se sabe de la hermética y multitudinaria boda de unos 1.000 invitados…

Aunque no hay confirmación oficial, una investigación del diario The New York Times apunta a que la Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce celebrarán su boda en la Gran Manzana durante el fin de semana del 4 de julio.

A falta de un anuncio de la pareja, eso es todo lo que se sabe de la hermética y multitudinaria boda de unos 1.000 invitados:

El Madison Square Garden blindado: Un ejecutivo de la industria confirmó que el icónico recinto fue alquilado por la cantante. No hay eventos públicos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio.

Un ejecutivo de la industria confirmó que el icónico recinto fue alquilado por la cantante. No hay eventos públicos programados entre el 29 de junio y el 6 de julio. El itinerario secreto: Las fuentes señalan que el 2 de julio se realizará una reunión íntima para 100 personas, seguida de una mega fiesta el 3 de julio con casi 1,000 invitados y shows en vivo. Es muy probable que los votos matrimoniales se intercambien antes en una ceremonia privada.

Las fuentes señalan que el 2 de julio se realizará una reunión íntima para 100 personas, seguida de una mega fiesta el 3 de julio con casi 1,000 invitados y shows en vivo. Es muy probable que los votos matrimoniales se intercambien antes en una ceremonia privada. Calles cerradas y logística: La ciudad ya recibió solicitudes para cerrar las calles aledañas al estadio del 2 al 4 de julio, además de permisos para instalar carpas gigantescas destinadas a un evento de hasta 1,000 asistentes.

La ciudad ya recibió solicitudes para cerrar las calles aledañas al estadio del 2 al 4 de julio, además de permisos para instalar carpas gigantescas destinadas a un evento de hasta 1,000 asistentes. Invasión de los Chiefs: Miembros del equipo de Travis Kelce ya reservaron habitaciones para esas fechas en el Marriott Marquis de Times Square, mientras que la policía ferroviaria (Amtrak) bajo el estadio ya fue alertada sobre el enlace de Swift.

Un fin de semana caótico para la Gran Manzana

De concretarse, los festejos coincidirán con una Nueva York colapsada de turistas debido a los 250 años de la independencia de EE. UU. el 4 de julio y a un partido del Mundial de Fútbol el 5 de julio en la vecina Nueva Jersey.

Aunque existe la posibilidad de que todo sea una elaborada distracción de la cantante —tras el fiasco de los rumores que situaban la boda en Rhode Island el pasado 13 de junio—, las agencias de la ciudad ya operan bajo la certeza de que el «evento Swift» es inminente.