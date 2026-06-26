Mueren todos los miembros de banda venezolana tras terremotos

Se confirmó el trágico fallecimiento de los cuatro integrantes…

El doble e inédito terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela esta semana ha desencadenado una movilización civil y de rescate sin precedentes. Mientras brigadas internacionales y voluntarios remueven toneladas de escombros a contrarreloj en las zonas más afectadas, el mundo del entretenimiento y del deporte sigue con el corazón en un hilo el desgarrador minuto a minuto de varias personalidades atrapadas por la catástrofe en la región costera de La Guaira.

Y lamentablemente se confirmó el trágico fallecimiento de los cuatro integrantes de la emergente banda de nu metal y rap-rock Van Der Dijs.

El cuarteto, que se encontraba en plena preparación para un concierto programado para este sábado en la ciudad de Punto Fijo, quedó atrapado bajo los escombros tras el colapso del edificio Costanar II, ubicado en el sector Tamaguarena de La Guaira.

Detalle de las víctimas y un rescate frustrado

Las víctimas de este fatal incidente fueron identificadas de manera oficial como:

Manuel Van Der Dijs (Vocalista)

(Vocalista) Gabriel Gómez (Guitarrista)

(Guitarrista) Abraham Foucault (Baterista)

(Baterista) Xander Hernández (Bajista)

Según los reportes de las brigadas de emergencia, inicialmente se encendió una luz de esperanza cuando los rescatistas lograron sacar con vida al bajista Xander Hernández. Sin embargo, tras ser trasladado de urgencia a un hospital local, el músico no resistió la gravedad de los traumatismos internos y falleció pocas horas después.

Una trayectoria cortada en pleno ascenso

Conocidos también en la escena urbana como VDD, la banda se había consolidado como una de las propuestas revelación más vibrantes del rock venezolano gracias a su contundente mezcla de líricas directas y guitarras pesadas. Apenas el pasado 15 de mayo de 2026, el grupo había lanzado con gran éxito su single promocional «15 Minutos», acompañado de un videoclipe oficial que acumulaba gran tracción en redes sociales.