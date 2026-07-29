Abuela de Kim Kardashian padecía cáncer de pulmón

Se han dado a conocer los detalles oficiales sobre el fallecimiento de Mary Jo Campbell, mejor conocida como «MJ«, la matriarca de la familia Kardashian-Jenner y madre de Kris Jenner. Según informes recientes basados en su certificado de defunción, la causa principal de su muerte, a la edad de 91 años, fue un paro cardiopulmonar agudo.

El documento, al que tuvieron acceso medios de entretenimiento como la revista Us Weekly, especifica que hubo condiciones subyacentes significativas que contribuyeron al deceso de MJ. Entre ellas se encuentran la insuficiencia respiratoria aguda y el cáncer de pulmón metastásico, enfermedad con la que había estado batallando durante varios meses antes de su partida.

MJ falleció el pasado 16 de julio de 2026 en un hospital de Los Ángeles. La noticia fue confirmada inicialmente por su hija, Kris Jenner, a través de una emotiva despedida en las redes sociales, donde la describió como «el corazón de nuestra familia».

A lo largo de su vida, Mary Jo Campbell demostró ser una mujer resiliente. Fue propietaria durante décadas de una boutique de ropa infantil en San Diego y sobrevivió a dos diagnósticos previos de cáncer (mama y colon). Para los seguidores del programa de telerrealidad de la familia, MJ era una figura familiar y querida, apareciendo frecuentemente en Keeping Up With The Kardashians y The Kardashians.

Siguiendo sus deseos, sus restos fueron incinerados el 23 de julio. La familia Kardashian-Jenner ha recibido innumerables muestras de cariño y condolencias de parte de amigos y seguidores en este difícil momento.