Anuel AA rompe el silencio y desmiente tajantemente rumores sobre su estado de salud

El exponente urbano Anuel AA ha recurrido a sus redes sociales para frenar de forma contundente la ola de especulaciones y noticias falsas que circulaban en plataformas digitales sobre su estado de salud.

La controversia comenzó tras la publicación de un video viral en el que un creador de contenido afirmaba haber adquirido una bodega de almacenamiento supuestamente abandonada por el puertorriqueño. En el metraje se mostraban prendas de marca, galardones y frascos de medicamentos antirretrovirales, lo que desató teorías infundadas en TikTok y X (antes Twitter) sobre un presunto diagnóstico de VIH.

La respuesta del artista

A través de sus historias de Instagram, el intérprete rechazó rotundamente las afirmaciones y aclaró los puntos clave tras el rumor:

Propiedad de la bodega: Negó categóricamente ser el dueño del espacio de almacenamiento o de los artículos expuestos en el video.

Negó categóricamente ser el dueño del espacio de almacenamiento o de los artículos expuestos en el video. Origen de los premios: Explicó que los galardones mostrados (como reconocimientos Latin Power Player de Billboard) son otorgados a ejecutivos y representantes de la industria musical, no a los artistas directamente, evidenciando que la bodega no le pertenecía.

Explicó que los galardones mostrados (como reconocimientos Latin Power Player de Billboard) son otorgados a ejecutivos y representantes de la industria musical, no a los artistas directamente, evidenciando que la bodega no le pertenecía. Estado de salud: Desmintió padecer alguna enfermedad grave,pese al cam y pidió a sus seguidores verificar la información antes de difundir fake news o montajes manipulados.

«No se dejen engañar por contenidos sin fundamento creados solo para ganar clics», se extrae de la postura fijada por el cantante para cerrar la polémica.

Sin registros ni documentos oficiales que respalden las teorías virales, el cantante reafirmó que se encuentra en buen estado físico y concentrado en sus compromisos profesionales.